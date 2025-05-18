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Общество

Сильный дождь обрушится на Псковскую область ночью и утром 19 мая

19 мая ночью и в первой половине дня местами в Псковской области, преимущественно в южных районах, ожидается сильный дождь. Предупреждение о неблагоприятном явлении поступило от МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

В МЧС России по Псковской области напомнили о необходимости быть внимательнее за рулём при плохой видимости на дорогах, снизить скорость и отказаться от резких манёвров. При нахождении на улице следует соблюдать осторожность, быть внимательнее на переходах.

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