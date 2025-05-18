В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме
В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
В правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в акватории реки Великой в Пскове тела неустановленного мужчины с признаками утопления. В связи с этим следственные органы проводят процессуальную проверку.
На данный момент по материалам проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, а также проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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