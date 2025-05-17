Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Рыбак вытащил из реки Великой тело мужчины

Тело мужчины обнаружил рыбак на реке Великой в районе Степановского лужка в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

  • Рыбак вытащил из реки Великой тело мужчины
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Рыбак вытащил из реки Великой тело мужчины
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Рыбак вытащил из реки Великой тело мужчины
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Молодой человек вытащил тело из воды.

На месте работают спасатели АСС, следователи СУ СК и сотрудники полиции. Личность погибшего и обстоятельства гибели устанавливаются. Проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 мая 2025

Рыбак вытащил из реки Великой тело мужчины
17 мая 2025

Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в Псковской области
17 мая 2025

Автомобиль скрылся после столкновения с подростками на мотоцикле в Великолукском районе
17 мая 2025

Мошенники рассылают россиянам фейковые сообщения о проверке отключений горячей воды
17 мая 2025

Электросамокатчик и автомобиль столкнулись на улице Киселёва в Пскове
16 мая 2025

Псковские следователи нашли убийцу, совершившую преступление 33 года назад
16 мая 2025

Ещё более пяти миллионов рублей выманили мошенники у псковичей
16 мая 2025

Псковские росгвардейцы задержали мужчину за кражу продуктов и средств гигиены

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...