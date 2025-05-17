Рыбак вытащил из реки Великой тело мужчины

22:27, 17 мая 2025, ПАИ

Тело мужчины обнаружил рыбак на реке Великой в районе Степановского лужка в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»





Молодой человек вытащил тело из воды.

На месте работают спасатели АСС, следователи СУ СК и сотрудники полиции. Личность погибшего и обстоятельства гибели устанавливаются. Проводится проверка.