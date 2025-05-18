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Митрополит Матфей совершил литургию в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей провел Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре сегодня, 18 мая, в пятую неделю по Пасхе, о самаряныне. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: Илья Шевченко / Псковская епархия

Ему сослужили архиепископ Зеленоградский Савва, викарий святейшего патриарха Московского и всея Руси, архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители, а также гости в священном сане.

Песнопения во время литургии исполнили братский хор монастыря под руководством инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой.

  • Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Фото: Илья Шевченко / Псковская епархия
  • Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Фото: Илья Шевченко / Псковская епархия
  • Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Фото: Илья Шевченко / Псковская епархия
  • Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Фото: Илья Шевченко / Псковская епархия
  • Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Фото: Илья Шевченко / Псковская епархия
  • Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Фото: Илья Шевченко / Псковская епархия
  • Митрополит Матфей совершил Божественную литургию в Псково-Печерском монастыре
    Фото: Фото: Илья Шевченко / Псковская епархия

В богослужении принимали участие насельники монастыря, участники международного конгресса «Единение», студенты Псково-Печерской семинарии, прихожане обители и паломники.

По окончании литургии митрополит Матфей поприветствовал владыку Савву в Псково-Печерской обители и обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

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