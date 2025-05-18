Псковским водителям рассказали, как избежать столкновения с животными на дороге

22:49, 18 мая 2025, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области предупреждают водителей о том, что на дорогу может неожиданно выйти домашний скот, а также крупные дикие животные. Практика показывает, что такие столкновения часто приводят к ДТП с серьёзными последствиями. Чаще всего это происходит на загородных трассах, проходящих через лесные районы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для того чтобы избежать наезда на животное или минимизировать последствия такого происшествия, важно соблюдать несколько простых правил.

Дикие животные наиболее активны на рассвете и закате, поэтому они часто пересекают дорогу в сумерках и темноте. Необходимо быть особенно внимательным и не превышать безопасную скорость. Если водитель заметит, что впереди дорогу пересекает, например, лось, ему следует обязательно снизить скорость и убедиться, что путь свободен, так как домашние и дикие животные могут мигрировать небольшими группами.

Также рекомендуется не использовать звуковой сигнал, если на обочине замечено животное. Следует проезжать мимо, снижая скорость, и быть готовым к тому, что оно может вести себя неожиданно или даже агрессивно. Важно помнить, что не стоит торопиться: если двигаться слишком быстро, не останется времени на реакцию в случае появления на дороге коров или лесных обитателей.

«Чем выше скорость, тем тяжелее последствия от встречи с тем же лосем, которого ещё называют сохатым, ведь он может весить не одну сотню килограммов», – заключили в ведомстве.