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Общество

Наблюдать за росой советует сегодня народный календарь

Память христианского святого, считающегося величайшим праведником, образцом веры и терпения, Иова отмечается сегодня, 19 мая, пишет calend.ru.

Иова в народе прозвали Горошником. «Приходи работать на белые горохи», – говорили в этот день. Бобы и горох были доступны даже самым бедным крестьянам, поэтому существовала присказка «остаться на бобах». Кроме того, поговорка «Это было во времена царя Гороха» говорит о том, что бобы разводят уже очень давно.

Утром на Иова крестьяне выходили во двор и наблюдали за росой: если она обильная, то ждать урожая огурцов. Также считалось, что роса очень полезна для огородных растений. В народе говорили: «Иов росы распустил».

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