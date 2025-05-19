Наблюдать за росой советует сегодня народный календарь

07:43, 19 мая 2025, ПАИ

Память христианского святого, считающегося величайшим праведником, образцом веры и терпения, Иова отмечается сегодня, 19 мая, пишет calend.ru.

Иова в народе прозвали Горошником. «Приходи работать на белые горохи», – говорили в этот день. Бобы и горох были доступны даже самым бедным крестьянам, поэтому существовала присказка «остаться на бобах». Кроме того, поговорка «Это было во времена царя Гороха» говорит о том, что бобы разводят уже очень давно.

Утром на Иова крестьяне выходили во двор и наблюдали за росой: если она обильная, то ждать урожая огурцов. Также считалось, что роса очень полезна для огородных растений. В народе говорили: «Иов росы распустил».