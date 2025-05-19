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Спорт

Налоговый вычет можно будет получить во всех спортклубах Псковской области

Налоговый вычет за спорт можно будет получить во всех спортклубах Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по спорту.

Фото: ПАИ

Отмечается, что реестр предприятий, которые будут предоставлять спортвычет, будет расширен. «Дано поручение о том, что предпринимателям не нужно будет специально подавать документы, продлевать их для вхождения в перечень организаций, используемых при заявлении налогового вычета. В него планируется включить все официально зарегистрированные спортивные организации», – уточнили в комитете.

Также прорабатывается вопрос о получении налогового вычета при покупке, например, абонемента родителям.

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