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Общество

Как выбрать правильный участок для застройки, обсудят на круглом столе в медиацентре ПАИ

Круглый стол на тему «Гарантированная застройка: выбирай участок правильно» состоится на площадке медиацентра ПАИ во вторник, 20 мая. Мероприятие начнётся в 15:00.

Фото: ПАИ

Как быть уверенным в потенциале приобретаемой земли для возможности дальнейшего использования под застройку – главная тема обсуждения.

Программа мероприятия включает три основных вопроса: какой информацией необходимо обладать перед совершением сделки по земельному участку, Псковский район – ваши перспективы строительства жилого дома и создания бизнеса, какие есть меры поддержки бизнеса в реализации крупных проектов.

Спикерами круглого стола выступят председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова, глава Псковского района Наталья Фёдорова, генеральный директор Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.

Регистрация на мероприятие открыта до 12:00 20 мая.

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