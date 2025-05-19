Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фестиваль курсантов и студентов открылся в Пскове

В Псковском филиале Университета ФСИН России открылся XVIII Международный научно-спортивно-творческий фестиваль курсантов и студентов «Псковское вече». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсанты из Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний, Владимирского юридического института ФСИН России, Вологодского института права и экономики ФСИН России и студенты Псковского государственного университета и Псковского филиала Российской международной академии туризма приняли участие в торжественном открытии фестиваля в Псковском филиале Университета ФСИН России.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, приветствуя гостей фестиваля, отметил, что среди них много знакомых лиц, ставших постоянными участниками большого научно-спортивно-творческого недельного марафона, который образовательная организация проводит восемнадцатый раз.

«Фестиваль «Псковское вече» собирает умных, талантливых молодых людей, готовых к новым открытиям и свершениям. Желаю всем успешных выступлений, ярких эмоций и новых друзей. Пусть нынешний фестиваль станет праздником для всех его участников!» – сказал Александр Сысоев.

С вокальными и хореографическими номерами перед гостями выступили творческие коллективы образовательной организации и Псковского областного колледжа искусств.

Фестиваль «Псковское вече» в Псковском филиале Университета ФСИН России будет проходить с 19 по 23 мая. В его программе – научные мероприятия, среди которых – круглые столы, олимпиада, XX Международная научно-теоретическая конференция адъюнктов, курсантов, студентов и слушателей «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов», а также творческие, интеллектуальные и спортивные мероприятия.

В дистанционном формате в фестивале принимают участие Академия ФСИН России (Рязань), Пермский институт ФСИН России и Самарский институт ФСИН России, в заочном формате – Белорусский государственный университет и Академия МВД Республики Беларусь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 мая 2025

Фестиваль детства пройдёт в Пскове 1 июня
19 мая 2025

Стартовал патриотический тур проекта «Рождённое Знамя на Псковской земле»
19 мая 2025

Горводоканал Пскова стал призёром всероссийской премии
19 мая 2025

Более 800 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области
19 мая 2025

Реставрацию Дома Батова в Пскове планируется начать в 2026 году
19 мая 2025

Грозы обрушатся на Псковскую область
19 мая 2025

Названы победители третьего триместра акции «Губернаторский дневник» среди школьников Пскова
19 мая 2025

Тысяча человек посетила мероприятия «Ночи музеев» в Псковском музее и его филиалах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...