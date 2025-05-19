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Общество

Активную борьбу за квалифицированный персонал в турсфере ведут в Псковской области – специалист

Активную борьбу за квалифицированный персонал в туристической сфере ведут последние два года в Псковской области, рассказал исполнительный директор компании «Изборск парк» Дмитрий Блицын в программе «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 19 мая.

Дмитрий Блицын. Фото: ПАИ

Отрасль испытывает дефицит специалистов, и чтобы привлечь сотрудников, работодателям необходимо создавать привлекательные условия работы: честные, прозрачные и надёжные, отметил гость эфира.

Особенностью рынка труда в туризме в Псковской области стало изменение баланса сил: обычно работодатель сам выбирает сотрудников, но в целом сложилась обратная тенденция, заметил специалист.

В малых городах и деревнях Псковской области жителей хорошо знают, что позволяет целенаправленно искать и приглашать подходящих сотрудников, уточнил Дмитрий Блицын.

Кроме того, интересной тенденцией стало то, что в Псковскую область начали переезжать профессионалы из крупных городов.

«Какой-то переломный момент наступил. Люди стали переезжать сюда. Интересные, профессиональные, мотивированные. В Пушкинских Горах точно 20 % от штата сотрудников – люди, которые переехали в Пушкинские Горы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова», – заметил Дмитрий Блицын.

Несмотря на привлекательность мегаполисов, не все хотят или могут там жить, и муниципальные районы Псковской области становятся всё более востребованными для комфортной жизни и работы, уточнил он.

«Мы привыкли, что наши муниципальные районы – это место, откуда надо бежать. Это неправда. Это прекрасное место, где можно жить и работать», – заключил исполнительный директор компании «Изборск парк».

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