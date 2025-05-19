Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона

Подведены итоги чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона, сообщили ПАИ в региональной Федерации хоккея.

  • Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
    Фото: Федерация хоккея Псковской области
  • Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
    Фото: Федерация хоккея Псковской области

В чемпионате участвовало 11 команд из Пскова, Невеля, Красногородска, Печор, Псковского района, Великих Лук и Пыталовского района.

По итогам состязаний первое место заняла команда «Пскова», на втором – «Невель», а на третьем – «Красный город» из Красногородска.

Лучшим вратарём турнира признали Виктора Александрова из команды «Пскова». Его одноклубник Денис Маркелов получил статуэтку лучшего защитника. Лучшим ассистентом стал Артём Богуш из «Красного города», лучшим снайпером – Дмитрий Иванов из «Евро-Керамики», лучшим нападающим – Никита Пинчук из «Невеля», а лучшим бомбардиром – Денис Казанкин из «Метеора».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 мая 2025

Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона
19 мая 2025

Подведены итоги первого этапа открытого чемпионата Великих Лук по баскетболу 3x3
19 мая 2025

Псковичи выиграли медали этапа Детской лиги по фехтованию в Бресте
19 мая 2025

Пскович выиграл бронзу всероссийских соревнований по рукопашному бою
19 мая 2025

Планами регионального авиамодельного спортивного клуба Псковской области поделился его руководитель
19 мая 2025

Развитие шахмат в Псковской области обсудили в Москве
19 мая 2025

Сколько лет может уйти на изготовление модели самолёта, подсчитал эксперт
19 мая 2025

Псковичи выиграли медали Кубка России по спорту лиц с ПОДА в спортивном ориентировании
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...