Стал известен победитель чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона

18:46, 19 мая 2025, ПАИ

Подведены итоги чемпионата Псковской области по хоккею среди команд Второго дивизиона, сообщили ПАИ в региональной Федерации хоккея.



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



Фото: Федерация хоккея Псковской области



















В чемпионате участвовало 11 команд из Пскова, Невеля, Красногородска, Печор, Псковского района, Великих Лук и Пыталовского района.

По итогам состязаний первое место заняла команда «Пскова», на втором – «Невель», а на третьем – «Красный город» из Красногородска.

Лучшим вратарём турнира признали Виктора Александрова из команды «Пскова». Его одноклубник Денис Маркелов получил статуэтку лучшего защитника. Лучшим ассистентом стал Артём Богуш из «Красного города», лучшим снайпером – Дмитрий Иванов из «Евро-Керамики», лучшим нападающим – Никита Пинчук из «Невеля», а лучшим бомбардиром – Денис Казанкин из «Метеора».

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