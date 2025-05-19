Об активном развитии добровольчества рассказала псковский волонтёр Анастасия Родионова

20:35, 19 мая 2025, ПАИ

Об активном развитии добровольчества в Псковской области рассказала волонтёр муниципального штаба общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», волонтёр Международного корпуса 80-летия Победы Анастасия Родионова в программе «Место встречи» в эфире радио «7 НЕБО».

Анастасия Родионова отметила, что пришла в добровольчество после того, как в школе перед её классом выступили волонтёры-старшеклассники, которые рассказали о том, чем они занимаются и как помогают людям.

«В Невеле волонтёров уважают, поддерживают. Очень важная поддержка – премия главы Невельского округа, которая выделяется каждый год. Ещё есть волонтёрский штаб, куда можно прийти в любое время, и мы пишем гранты, с которыми выигрываем и занимаем места на международном уровне», – подчеркнула гостья эфира.

Доброволец также рассказала, что одни из самых ярких мероприятий, в которых она принимала участие, – это «Курган Дружбы» и 9 Мая. По её словам, сейчас очень активно идёт развитие добровольчества и в нём задействованы люди самых разных возрастов.