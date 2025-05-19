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Общество

Волонтёры из Псковской области могут подать заявку на участие в международной премии «Мы вместе»

Заявочная кампания в преддверии пятого сезона международной премии «Мы вместе» продолжается, подать заявку можно до 23 июня. Сделать это можно на официальном портале премии, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

Всего будет четыре категории в рамках национального трека. Это «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория» и 12 номинаций. В числе новых – «Устойчивое будущее», «Поколение добра» и спецноминация «Вместе сильнее».

Международный трек премии в этом году посвящён социальному партнёрству. Самые успешные проекты получат поддержку государства и бизнеса, а к оценке заявок будет привлечён искусственный интеллект.

Церемония награждения пройдёт с 2 по 5 декабря в Москве. Она состоится в рамках международного форума гражданского участия «Мы вместе» в Национальном центре «Россия».

Напомним, что идею проекта «Мы вместе» на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтёры общероссийского проекта взаимопомощи и глава государства поддержал эту инициативу.

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