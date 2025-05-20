За отрицание геноцида советского народа предложено наказывать пятью годами тюрьмы

07:25, 20 мая 2025, ПАИ

В Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за отрицание факта геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы, сообщает «Парламентская газета».

Кроме того, в Госдуме предлагают ввести уголовную ответственность за совершение актов вандализма в отношении объектов воинской славы, в том числе за повреждение захоронений жертв геноцида советского народа.

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, выступая на секции «Невыученные уроки Второй мировой войны: реалии неонацизма» Петербургского международного юридического форума, отметила важность таких законопроектов. «Законы всегда были и будут отражением нравственности государства и ее источником для будущих поколений. По поручению председателя Государственной Думы проводится большая работа, и депутаты уделяют самое серьезное внимание вопросам национальной безопасности, сохранению суверенитета и защиты исторической памяти. Тринадцать федеральных законов напрямую посвящены именно вопросам защиты исторической памяти», — подчеркнула парламентарий.

Яровая напомнила, что в апреле был принят и подписан президентом закон, разработанный депутатами Госдумы, об увековечении памяти жертв геноцида советского народа. Документ касается захоронения и перезахоронения останков, сохранения и благоустройства захоронений, установки мемориальных сооружений. Также закон затрагивает поисковые работы, сооружение памятных знаков, создание музеев, а также отдельных экспозиций и выставок.