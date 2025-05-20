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Спорт

Заключительный этап велогонки «Пять колец Москвы» выиграл великолукский студент

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Виктор Бугаенко выиграл заключительный этап международной велогонки «Пять колец Москвы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Фото: группа «Велотрек на Крестовском» в соцсети «ВКонтакте»

В соревнованиях приняли участие около 180 российских спортсменов, а также представители Белоруссии и ОАЭ. Гонка протяжённостью 500 километров прошла по знаковым местам Москвы, в числе которых гребной канал, олимпийская трасса «Крылатское», Садовое кольцо и Воробьёвы горы.

«Мы с гордостью сообщаем, что петербургский спортсмен, студент нашей академии Виктор Бугаенко выиграл заключительный этап международной многодневки», – отметили в пресс-службе великолукского вуза.

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