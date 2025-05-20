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Псковские гимнастки приняли участие в мастер-классе Лалы Крамаренко

Псковские гимнастки, воспитанницы спортивной школы «Гармония» под руководством тренера Елены Тихой приняли участие в мастер-классе, который провела заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы в командном зачёте и чемпионка России Лала Крамаренко. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила псковский тренер по художественной гимнастике Елена Тихая.

  • Псковские гимнастки приняли участие в мастер-классе Лалы Крамаренко
    Фото: Елена Тихая
  • Псковские гимнастки приняли участие в мастер-классе Лалы Крамаренко
    Фото: Елена Тихая
  • Псковские гимнастки приняли участие в мастер-классе Лалы Крамаренко
    Фото: Елена Тихая
  • Псковские гимнастки приняли участие в мастер-классе Лалы Крамаренко
    Фото: Елена Тихая

В мастер-классе приняла участие команда спортшколы «Гармония» под руководством Елены Тихой в составе Есении Богдашёвой, Лукерьи Смирновой, Алёны Новожиловой, Анастасии Чаниной, Ярославы Богдановой, Алисы Шевелюшкиной, Киры Александровой, Варвары Кузьминой и Полины Петровой.

«Понравилось всё, отличная организация, дружеская атмосфера, очень приятная в общении Лала. К детям прекрасное отношение. Дети любят Лалу и внимательно слушают каждое её замечание», – отметила наставница псковских спортсменок.

В начале мероприятия тренер по танцам провела с детьми разминку в стиле Zumba. Основную часть мастер-класса вела Лала Крамаренко. Она провела разминку с предметами, затем участники разбирали прыжки, а также учили новые движения пластики тела, задания в партере и на середине и комплекс акробатики. После Крамаренко отвечала на вопросы и сфотографировалась со всеми желающими. Также участницам представили концерт звёзд гимнастики и победителей шоу «Лучше всех».

Каждого тренера, кто привёз команду, в том числе и псковского специалиста Елену Тихую, по итогам мастер-класса поблагодарили и наградили подарками. Воспитанницы «Гармонии» поучаствовали в розыгрыше подарков, выиграли призы и сертификаты.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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