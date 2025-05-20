Более 250 соотечественников переехали из европейских стран в Псковскую область с начала года

14:38, 20 мая 2025, ПАИ

Более 250 соотечественников переехали из европейских стран в Псковскую область с начала года, рассказал глава региона Михаил Ведерников по итогам рабочей встречи с уполномоченным при губернаторе по работе с соотечественниками и вопросам миграции Еленой Полонской.

С начала 2025 года в регион переехали 30 импатриантов, по виду на жительство или разрешению на временное пребывание – 90 граждан Европы.

«Взаимодействие с потенциальными переселенцами специалисты региона начинают задолго до фактического переезда. Каждая семья получает индивидуальное сопровождение, консультации в режиме онлайн», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

Он также напомнил, что опыт работы с импатриантами в Псковской области вошёл в сборник лучших региональных практик Агентства стратегических инициатив.

Кроме того, за четыре месяца по государственной программе переехали 189 человек из числа соотечественников. При этом 38 из них подали документы на участие в программе именно в Пскове.

Всего с начала года из европейских стран в Псковскую область переселились более 250 человек. В основном они все – граждане трудоспособного возраста и семьи с детьми. 45 граждан Европы уже получили российское гражданство.

Также глава региона рассказал, что ежедневно через уполномоченного проходит около 30 обращений от потенциальных переселенцев из Эстонии, Латвии, Ирландии, Бельгии, Финляндии, Канады, Литвы, Хорватии, Австралии, Германии. Причём больше всего соотечественников с двойным гражданством переезжает именно из Германии.

«Мы всем рады. И всех ждём домой», – заключил губернатор.