Участок автодороги Лудони – Павы – Боровичи отремонтировали в Псковской области

23:43, 20 мая 2025, ПАИ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Псковской области завершён ремонт трёх километров участка автомобильной дороги Лудони – Павы – Боровичи в Порховском муниципальном округе, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В ходе проекта специалисты выполнили фрезерование изношенного покрытия, заменили водопропускные трубы, уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, нанесли дорожную разметку и отремонтировали автобусные остановки.

Отметим, автодорога Лудони – Павы – Боровичи играет важную роль в транспортной сети региона: она соединяет Порховский и Стругокрасненский округа, обеспечивая выезд на федеральные трассы Р-23 и Р-56. Ремонт выполнен подрядной организацией ООО «ДАФ» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области. На реализацию проекта было выделено 128 миллионов рублей.