На портале госуслуг появился новый сервис «жизненная ситуация» для защиты от мошенников

10:12, 21 мая 2025, ПАИ

На портале госуслуг появился новый сервис «жизненная ситуация» для защиты от мошенников, сообщает Правительство РФ.

Сервис объединяет все доступные на портале госуслуг инструменты противодействия мошенникам: самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе.



Фото: Правительство РФ



Фото: Правительство РФ



Фото: Правительство РФ



Фото: Правительство РФ



Фото: Правительство РФ



Фото: Правительство РФ











Для предупреждения о новых схемах мошенничества представлен каталог наиболее распространенных сценариев. Для тех, кто уже попал в беду, составлены подробные инструкции: что делать, если гражданин сообщил мошенникам пароль, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками.

Новый сервис «жизненная ситуация» разработан в рамках федерального проекта «Государство для людей». Сервис объединяет все необходимые процедуры для конкретных жизненных обстоятельств, избавляя пользователей от необходимости искать информацию на разных ресурсах и разбираться с оформлением документов.