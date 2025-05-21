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Общество

На портале госуслуг появился новый сервис «жизненная ситуация» для защиты от мошенников

На портале госуслуг появился новый сервис «жизненная ситуация» для защиты от мошенников, сообщает Правительство РФ.

Сервис объединяет все доступные на портале госуслуг инструменты противодействия мошенникам: самозапрет на кредиты, возможность проверки своей кредитной истории, оформленных сим-карт, информации о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе.

  • Госуслуги
    Фото: Правительство РФ
  • Госуслуги
    Фото: Правительство РФ
  • Госуслуги
    Фото: Правительство РФ
  • Госуслуги
    Фото: Правительство РФ
  • Госуслуги
    Фото: Правительство РФ
  • Госуслуги
    Фото: Правительство РФ

Для предупреждения о новых схемах мошенничества представлен каталог наиболее распространенных сценариев. Для тех, кто уже попал в беду, составлены подробные инструкции: что делать, если гражданин сообщил мошенникам пароль, куда обращаться при столкновении с киберпреступниками.

Новый сервис «жизненная ситуация» разработан в рамках федерального проекта «Государство для людей». Сервис объединяет все необходимые процедуры для конкретных жизненных обстоятельств, избавляя пользователей от необходимости искать информацию на разных ресурсах и разбираться с оформлением документов.

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