Великолучане участвуют в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука

13:16, 21 мая 2025, ПАИ

Великолукские лучники принимают участие в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука, который стартовал в Минске сегодня, 21 мая. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

В соревнованиях участвуют 130 спортсменов из России, Белоруссии и Туркменистана. Великие Луки представляют Александра Савенкова и Сергей Кузнецов. Оба выступают в блочном луке.

Сегодня, 21 мая, проходит квалификационный раунд. Первые спарринги на выбывание стартуют завтра, 22 мая, и продолжатся 23 мая. В субботу, 24 мая, пройдут матчи за призовые места.

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