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Великолучане участвуют в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука

Великолукские лучники принимают участие в открытом Кубке Белоруссии по стрельбе из лука, который стартовал в Минске сегодня, 21 мая. Об этом ПАИ сообщили в Российской федерации стрельбы из лука.

На фото: Александра Савенкова. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

В соревнованиях участвуют 130 спортсменов из России, Белоруссии и Туркменистана. Великие Луки представляют Александра Савенкова и Сергей Кузнецов. Оба выступают в блочном луке.

Сегодня, 21 мая, проходит квалификационный раунд. Первые спарринги на выбывание стартуют завтра, 22 мая, и продолжатся 23 мая. В субботу, 24 мая, пройдут матчи за призовые места.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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