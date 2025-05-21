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Общество

Последние звонки прозвучали в Псковском районе

Последние звонки для выпускников школ прозвучали в Псковском районе сегодня, 21 мая. Об этом глава района Наталья Фёдорова сообщила в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала главы Псковского района Натальи Фёдоровой

На торжественной линейке в Моглинской школе директор школы Елена Иванова поздравила 14 выпускников одиннадцатых классов и 62 школьника, заканчивающих девятые классы.

В рамках праздника выпускникам вручили грамоты от Центра развития творчества детей и молодёжи за активное участие в жизни школы и муниципалитета. А сама Моглинская школа была отмечена сертификатом от администрации района на установку малой архитектурной формы для благоустройства территории.

На мероприятии присутствовали почётные гости – замруководителя МУП «Колхоз имени Залита» Владимир Балясов и представитель регионального центра «Воин», ветеран СВО Андрей Ключко. Слова напутствия также прозвучали от учителей и родителей.

Наталья Фёдорова пожелала выпускникам успешно сдать экзамены и благополучно поступить в учебные учреждения.

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