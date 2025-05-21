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Происшествия

Мотоциклиста реанимируют на месте ДТП в Пскове

Мотоцикл столкнулся с автомобилем «Газель» на улице Балтийской, 1 в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Мотоциклиста реанимируют на месте ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклиста реанимируют на месте ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мотоциклиста реанимируют на месте ДТП в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Мотоциклист находится в тяжёлом состоянии. Бригада медицины катастроф на месте проводит реанимационные мероприятия перед госпитализацией. Также работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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