Мотоциклиста реанимируют на месте ДТП в Пскове
Мотоцикл столкнулся с автомобилем «Газель» на улице Балтийской, 1 в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Мотоциклист находится в тяжёлом состоянии. Бригада медицины катастроф на месте проводит реанимационные мероприятия перед госпитализацией. Также работают спасатели и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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