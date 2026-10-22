BMW X3 загорелся после ДТП в Печорском районе

22:13, 22 октября 2026, ПАИ

Возле деревни Копаницы в Печорском районе автомобиль BMW X3 задел дорожное ограждение и загорелся, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением. Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.