BMW X3 загорелся после ДТП в Печорском районе
Возле деревни Копаницы в Печорском районе автомобиль BMW X3 задел дорожное ограждение и загорелся, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, водитель не справилась с управлением. Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.
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