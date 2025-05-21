Почти 4,5 млн рублей выманили мошенники у жителей Печорского округа

15:55, 21 мая 2025, ПАИ

Почти 4,5 миллиона рублей выманили мошенники у жителей Печорского муниципального округа с начала года, пишет газета «Печорская правда» со ссылкой на районную прокуратуру.

Жертвами телефонных мошенников стали 13 жителей Печорского округа. В отдельных случаях ущерб составил от двух тысяч до 1,5 миллиона рублей.

В большинстве случаев мошенники представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они уверяли, что в целях сохранения средств необходимо перевести все деньги на «безопасные счета».

Вместе с этим поступали ложные звонки от сотовых компаний под предлогом замены счёта, ложной сверки персональных данных или истечения срока действия сим-карт. В ряде случаев злоумышленники обращались от имени знакомых в соцсетях с их взломанных страниц и просили денег.

В прокуратуре ещё раз напомнили, что данные банковских карт, логины, пароли и коды из SMS-сообщений просят только мошенники.

По каждому факту возбуждены и расследуются уголовные дела.