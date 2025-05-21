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Елена Полонская: Псковская область развивает механизмы поддержки возвращения на родину наших соотечественников

Псковская область развивает имеющиеся механизмы поддержки возвращения на родину соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют традиционные ценности, хотят жить и работать в России. Об этом заявила уполномоченный при губернаторе региона по работе с соотечественниками и вопросам миграции Елена Полонская в беседе с корреспондентом ПАИ.

Елена Полонская. Фото: ПАИ

Елена Полонская подчеркнула, что привлечение в РФ высококвалифицированных соотечественников, проживающих за рубежом, позволит усилить экономический и интеллектуальный потенциал страны в условиях кадрового дефицита.

«Для иностранных граждан, которые уже переехали по 702-му указу в Россию, ключевым фактором принятия решения о переезде стала безопасность и вопросы будущего их детей», – отметила собеседница ПАИ.

По словам переселенцев, Россия – прекрасная страна с добрыми семейными традициями, отзывчивыми людьми, а также хорошими условиями и инфраструктурой для жизни.

Ранее сообщалось, что более 250 соотечественников переехали из европейских стран в Псковскую область с начала года.

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