Травму головы получил работник лесопилки в Новоржевском районе

17:28, 21 мая 2025, ПАИ

В Новоржевском районе следователи выясняют обстоятельства травмирования работника деревообрабатывающего цеха, сообщили ПАИ в СУ СК РФ по Псковской области.

20 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что сотрудник производственного предприятия получил травму. Бежаницкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области организовал по этому факту доследственную проверку.



Фото: СУ СК РФ по Псковской области



Фото: СУ СК РФ по Псковской области



Фото: СУ СК РФ по Псковской области



Фото: СУ СК РФ по Псковской области



Фото: СУ СК РФ по Псковской области



Фото: СУ СК РФ по Псковской области











По предварительным данным, мужчина получил травму головы из-за вылетевшего из станка фрагмента деревянной доски.

Следователем Бежаницкого межрайонного следственного отдела регионального управления СКР произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых следствие примет процессуальное решение.