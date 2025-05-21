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Общество

Крест на здании нового духовно-просветительского центра в Москве освятил митрополит Матфей

Митрополит Псковский и Порховский Матфей вместе с управляющим Северо-Восточным Московским викариатством митрополитом Звенигородским Арсением принял участие в чине освящения креста на здании духовно-просветительского центра, расположенного на территории московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине, в Берёзовой аллее. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Строящийся духовно-просветительский центр в первую очередь будет ориентирован на работу с подрастающим поколением.

В нём также будет размещён кризисный центр для беременных женщин и молодых мам, находящихся в сложной жизненной ситуации. Это социальное направление станет одним из ключевых в деятельности храма.

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