Великолучанина осудили за хранение и сбыт марихуаны на восемь с половиной лет колонии

21:29, 21 мая 2025, ПАИ

Великолукский городской суд Псковской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее несудимого 32-летнего великолучанина, признанного виновным в незаконном сбыте наркотиков и частей растений, содержащих наркотические средства. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в сентябре 2024 года подсудимый у подъезда жилого дома в Великих Луках продал марихуану массой 0,94 грамма и потратил вырученные денежные средства на личные нужды. С сентября по ноябрь 2024 года великолучанин хранил у себя дома каннабис массой 44,04 грамма, а также части конопли (растение рода Cannabis), содержащие наркотическое средство тетрагидроканнабинол, массой 44,4 грамма. Целью хранения веществ был их последующий сбыт. Наркотики обнаружены и изъяты в ходе обыска.

Преступления предусмотрены частью 1 статьи 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств) и частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, а также на незаконный сбыт частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, сведения о личности подсудимого – и приговорил подсудимого к лишению свободы на срок восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.