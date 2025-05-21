Чем грозит употребление газировки без сахара, рассказали псковичам

21:50, 21 мая 2025, ПАИ

Проблемы с сердцем, увеличение массы тела, разрушение эмали зубов, риск развития диабета – неприятные последствия чрезмерного употребления газировки перечислили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Врачи напомнили, что даже газированные напитки без сахара могут привести к проблемам со здоровьем.

Самыми частыми сахарозаменителями являются ацесульфам калия и сукралоза. Они могут вызывать воспаление сосудов, увеличивая риск образования тромбов и ишемической болезни сердца. Благодаря составу «несладких» газировок притупляются естественные вкусовые ощущения, а добавленный аспартам может провоцировать мигрень.

Также исследования показывают, что искусственные подсластители усиливают аппетит и нарушают связь между вкусовыми рецепторами и мозгом, из-за чего тяга к сладкому становится сильнее. Из-за чрезмерного количества сукралозы в организме снижается активность иммунных Т-клеток, которые отвечают за противостояние инфекциям.

Газировка содержит ортофосфорную кислоту, которая разрушает зубы, отметили врачи. Даже без добавленного сахара употребление таких напитков может привести к повышенной чувствительности и истончению эмали.

Кроме того, большой объём сахарозаменителей влияет на развитие инсулинорезистентности: клетки не реагируют на инсулин, и уровень глюкозы в крови повышается.