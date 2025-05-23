Профильные вопросы рассмотрели на заседаниях двух комитетов Псковской гордумы

10:59, 24 мая 2025, ПАИ

Заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы состоялось в пятницу, 23 мая, под председательством Алексея Форша. Депутаты обсудили изменения в персональном составе комитетов гордумы и вопрос об установлении границ территории, на которой осуществляется деятельность ТОС «улица Льва Толстого, 21». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Также 23 мая прошло заседание думского комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности под председательством Григория Стороненкова. В повестке дня был вопрос о внесении изменений в некоторые правовые акты Псковской городской Думы, связанные с приватизацией муниципального имущества в 2025 году. Кроме того, участники заседания заслушали отчёты КУМИ за второе полугодие 2024 года.