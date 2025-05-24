Более миллиона рублей лишились псковичи, пытаясь получить выигрыши и перерасчёт пенсий

12:05, 24 мая 2025, ПАИ

Более миллиона рублей выманили мошенники у нескольких жителей Пскова, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, псковичам звонили неизвестные и представлялись банковскими служащими и сотрудниками других организаций. Под предлогами якобы необходимости перевода денег на «безопасные счета», а также перерасчёта пенсии злоумышленники завладели сбережениями граждан. Другим пользователям аферисты пообещали предоставить солидный выигрыш.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.