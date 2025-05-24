До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 25 мая

15:29, 24 мая 2025, ПАИ

Облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 25 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление будет низким.