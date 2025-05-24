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Общество

До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 25 мая

Облачную с прояснениями погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 25 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Будет дуть северный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление будет низким.

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