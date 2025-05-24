Специалисты разрабатывают проект реставрации Домика стрельца в Печорах

19:22, 24 мая 2025, ПАИ

Специалисты разрабатывают проект реставрации Домика стрельца в Печорах, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.

Псковских специалистов пригласили помочь в определении дат рубки брёвен, из которых был построен домик.

В 2022–2023 годах при раскопках в Печорах была собрана дендрохронологическая коллекция деревянных уличных мостовых, насчитывающая более 100 образцов с середины XVII до середины XVIII века. «Надеемся, что образцы со стен Домика стрельца получится датировать и мы более точно узнаем время его строительства», – отметили в археологическом центре.

В 2023 году также было выполнено 3D-сканирование дома.

В настоящее время идёт работа над проектом реставрации.

Домик стрельца – это памятник деревянного зодчества начала XVIII века, единственный сохранившийся из всей Стрелецкой слободы, когда-то окружавшей Печерский монастырь.