Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалисты разрабатывают проект реставрации Домика стрельца в Печорах

Специалисты разрабатывают проект реставрации Домика стрельца в Печорах, сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области.

Специалисты разрабатывают проект реставрации Домика стрельца в Печорах. Фото здесь и далее: Археологический центр Псковской области

Псковских специалистов пригласили помочь в определении дат рубки брёвен, из которых был построен домик.

В 2022–2023 годах при раскопках в Печорах была собрана дендрохронологическая коллекция деревянных уличных мостовых, насчитывающая более 100 образцов с середины XVII до середины XVIII века. «Надеемся, что образцы со стен Домика стрельца получится датировать и мы более точно узнаем время его строительства», – отметили в археологическом центре.

В 2023 году также было выполнено 3D-сканирование дома.

В настоящее время идёт работа над проектом реставрации.

Домик стрельца – это памятник деревянного зодчества начала XVIII века, единственный сохранившийся из всей Стрелецкой слободы, когда-то окружавшей Печерский монастырь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 мая 2025

Порядка 17 тысяч рублей тратят родители псковских школьников на организацию выпускных
24 мая 2025

Экскурсию для ветеранов пограничной службы провели в Себежском нацпарке
24 мая 2025

Расстояние до молнии вычислил псковский астроном-любитель
24 мая 2025

Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности
24 мая 2025

Сильный дождь обрушится на Псковскую область
24 мая 2025

Михаил Ведерников рассказал об адаптации семьи, первой переехавшей в Псковскую область из Европы
24 мая 2025

Псковские медики провели мастер-классы в больнице в Херсонской области
24 мая 2025

Массивы дождевой облачности принесёт на Северо-Запад циклон

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...