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Общество

Почти 30 тысяч человек отдохнули в псковский санаториях за год

До 28 тысяч выросло число отдохнувших в санаториях Псковской области в 2024 году, сообщает «ТурСтат».

Фото: ПАИ

В прошлом году в санаториях региона отдохнуло на 8,2 % больше, чем годом ранее. Количество мест в санаториях Псковской области составило 1 665.

По числу отдохнувших в санаториях Псковская область заняла шестое место на Северо-Западе. Также в первую тройку популярности по числу отдохнувших в санаториях Северо-Запада в 2024 году вошли Санкт-Петербург, Калининградская и Новгородская области.

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