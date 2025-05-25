Почти 30 тысяч человек отдохнули в псковский санаториях за год

10:22, 25 мая 2025, ПАИ

До 28 тысяч выросло число отдохнувших в санаториях Псковской области в 2024 году, сообщает «ТурСтат».

В прошлом году в санаториях региона отдохнуло на 8,2 % больше, чем годом ранее. Количество мест в санаториях Псковской области составило 1 665.

По числу отдохнувших в санаториях Псковская область заняла шестое место на Северо-Западе. Также в первую тройку популярности по числу отдохнувших в санаториях Северо-Запада в 2024 году вошли Санкт-Петербург, Калининградская и Новгородская области.