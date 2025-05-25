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Общество

Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 26 мая

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 26 мая. Фото: ПАИ

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, по юго-востоку синоптики прогнозируют до +14 градусов, днем ожидается температура от +16 до +21 градусов. Атмосферное давление будет низким.

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