Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 26 мая

14:20, 25 мая 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, по юго-востоку синоптики прогнозируют до +14 градусов, днем ожидается температура от +16 до +21 градусов. Атмосферное давление будет низким.