Пропавшего почти год назад псковича разыскивает полиция

14:44, 25 мая 2025, ПАИ

39-летнего Вадима Конобу разыскивают в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина пропал без вести 5 июня 2024 года. Его местоположение до сих пор неизвестно.

На вид ему вид около 40 лет, он худощавого телосложения, ростом около 175 сантиметров, коротко стрижен, носит бороду. Над левым глазом у него шрам. Есть также шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает приступами эпилепсии,

Был одет в черную футболку, шорты в бело-черную клетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.