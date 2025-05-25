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Происшествия

Пропавшего почти год назад псковича разыскивает полиция

39-летнего Вадима Конобу разыскивают в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшего почти год назад псковича разыскивает полиция. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Мужчина пропал без вести 5 июня 2024 года. Его местоположение до сих пор неизвестно.

На вид ему вид около 40 лет, он худощавого телосложения, ростом около 175 сантиметров, коротко стрижен, носит бороду. Над левым глазом у него шрам. Есть также шрам под левым коленом от пореза бензопилой. Страдает приступами эпилепсии,

Был одет в черную футболку, шорты в бело-черную клетку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 102, 112.

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