Пенсионерок в России в два раза больше, чем пенсионеров

18:14, 25 мая 2025, ПАИ

Количество женщин среди пенсионеров России почти в два раза превышает число мужчин, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год. Об этом пишет РИА Новости.

Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин — 27 324 300. Всего в России 41 169 800 пенсионеров.

Cтраховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.