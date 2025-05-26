Наблюдать за комарами советует сегодня народный календарь

07:18, 26 мая 2025, ПАИ

Память праведной девы Гликерии Новгородской почитает православная церковь сегодня, 26 мая, пишет calend.ru.

В этот день появлялись комары. Существовали особые приметы, связанные с этими насекомыми. «Если на Лукерью много комаров – готовь по ягоды коробов; если много мошек – готовь по грибы лукошек», – говорили в народе. Люди считали, что если с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара, то их прибавится еще дюжина, а если убьешь после этого времени – на дюжину убавится.

В южных районах Лукерью называли Гречкосейкой, потому что в это время начинали сев гречи. Она редко бывала урожайной, но сеялась «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией».