Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наблюдать за комарами советует сегодня народный календарь

Память праведной девы Гликерии Новгородской почитает православная церковь сегодня, 26 мая, пишет calend.ru.

В этот день появлялись комары. Существовали особые приметы, связанные с этими насекомыми. «Если на Лукерью много комаров – готовь по ягоды коробов; если много мошек – готовь по грибы лукошек», – говорили в народе. Люди считали, что если с этого дня до летнего солнцестояния убьешь комара, то их прибавится еще дюжина, а если убьешь после этого времени – на дюжину убавится.

В южных районах Лукерью называли Гречкосейкой, потому что в это время начинали сев гречи. Она редко бывала урожайной, но сеялась «для цвета, на поживу пчелам, для пташки Божией».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 мая 2025

Съёмки программы с Александром Бельковичем прошли на фестивале «Моя еда» в Пскове
26 мая 2025

Школьники назвали самый страшный для них экзамен
26 мая 2025

Утренний авиарейс из Москвы в Псков перенесли на два часа
26 мая 2025

Густой туман накроет Псковскую область
26 мая 2025

Как не попасться мошенникам на сайтах объявлений, объяснили псковичам
26 мая 2025

Какая погода ждёт жителей Северо-Запада на неделе, рассказали синоптики
25 мая 2025

Грозы прогнозируются на юго-востоке Псковской области
25 мая 2025

Двойная радуга и полоса Александра появились над Псковом

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...