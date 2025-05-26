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Общество

День российского предпринимательства отмечается сегодня

День российского предпринимательства ежегодно отмечается 26 мая. Праздник установлен указом президента России в 2007 году, пишет calend.ru.

Право на предпринимательскую деятельность – это конституционное право каждого гражданина России, которое закреплено в статье 34 Конституции РФ.

По данным Федеральной налоговой службы России, на май 2024 года зарегистрировано более 6,5 миллиона компаний, в которых работают более 15 миллионов человек.

К тому же с 2017 года в России для работающих на себя профессионалов появился статус самозанятого. Весной 2024 года число таких предпринимателей в России достигло 10 миллионов.

В рамках празднования Дня предпринимательства проходят различные выставки, обучающие семинары и консультации, презентации компаний, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные развитию предпринимательства.

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