Один человек погиб и 22 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

09:25, 26 мая 2025, ПАИ

Один человек погиб и 22 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 19 по 25 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 470 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 20 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводят к трагическим последствиям!» – обратились к псковичам сотрудники региональной Госавтоинспекции.