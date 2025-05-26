Псковичка выиграла серебро первенства России по гребле на байдарках

10:11, 26 мая 2025, ПАИ

Псковичка, воспитанница спортшколы «Ника» Ангелина Семёнова выиграла серебро первенства России по гребле на байдарках среди спортсменок до 24 лет на дистанции 1 000 метров. Состязания проходят в Краснодаре, сообщает корреспондент ПАИ.

В финальном заезде на 1000-метровке псковичка показала время 4 минуты 24 секунды, уступив лишь представительнице Ростовской области Олесе Козеевой. Отметим, что ещё одна байдарочница из Пскова Елизавета Кожевина стала девятой на этой дистанции среди юниорок до 19 лет.

Ранее Семёнова заняла шестое место на дистанции 500 метров.

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