Мошенники рассылают сообщения, представляясь Роскомнадзором
Мошенники рассылают сообщения, представляясь Роскомнадзором, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.
Текст сообщения выглядит так: «Разъединили ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) ***--. С уважением, Роскомнадзор!».
Сотрудники ведомства никогда не присылают СМС и не звонят гражданам. «Не берите трубку от неизвестных и не отвечайте на сообщения, всегда пользуйтесь официальными источниками», – рекомендовали в ведомстве.
Телефон горячей линии Роскомнадзора: 8 (495) 198-65-01.
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