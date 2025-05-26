Мошенники рассылают сообщения, представляясь Роскомнадзором

10:20, 26 мая 2025, ПАИ

Мошенники рассылают сообщения, представляясь Роскомнадзором, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Текст сообщения выглядит так: «Разъединили ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) ***--. С уважением, Роскомнадзор!».

Сотрудники ведомства никогда не присылают СМС и не звонят гражданам. «Не берите трубку от неизвестных и не отвечайте на сообщения, всегда пользуйтесь официальными источниками», – рекомендовали в ведомстве.

Телефон горячей линии Роскомнадзора: 8 (495) 198-65-01.