Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные

13:23, 26 мая 2025, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

24 мая утром поступило сообщение о возгорании гаража на улице Новоселов в деревне Морино Дновского муниципального округа. Внутри гаража сгорел легковой автомобиль Audi А6 (С6) 1996 года выпуска. Возможная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри автомобиля. К ликвидации привлекались пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее в деревне Дупли Новоржеского муниципального округа сгорел жилой дом с верандой. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнём владельца жилого дома. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники.

Вечером на улице Кремль в Пскове произошло возгорание дерева из-за попадания грозового разряда. К ликвидации привлекались 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

25 мая в деревне Ахлупы Палкинского муниципального округа произошло возгорание дачного дома и двух хозяйственных построек. Возможной причиной стала неисправность отопительной печи. К ликвидации пожара привлекались три специалиста МЧС России и одна единица техники и три специалиста противопожарной службы области и одна единица техники.

Позже поступило сообщение о возгорании хозяйственной пристройки на улице Советской Армии в Пскове. Хозпостройка выгорела изнутри по всей площади. В хозяйственной пристройке огонь повредил кровлю на площади два квадратных метра. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы сетевого электротримера. К ликвидации пожара привлекались 9 специалистов МЧС России и три единицы техники.

А в деревне Ульянцево Печорского муниципального округа специалисты противопожарной службы области ликвидировали возгорание бани. Возможной причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. На месте работали пять специалистов и две единицы техники.