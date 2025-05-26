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Экономика

Какую доплату от государства могут получить псковичи по программе долгосрочных сбережений, объяснили в Банке России

Какую доплату от государства предусматривает программа долгосрочных сбережений, объяснил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Люди, которые внесут в программу не меньше двух тысяч рублей за год, получат софинансирование из госбюджета. Максимальный размер доплаты одному человеку составит 36 тысяч рублей в год. Но точный размер будет зависеть от суммы, которую вы внесли на счёт, и от вашего ежемесячного дохода до вычета налогов. Например, при среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей полагается доплата из расчёта 1:1», – рассказал он, объяснив, что государство добавит рубль на каждый рубль, который человек внесёт на счёт в ПДС.

При этом, чтобы получить максимальные 36 тысяч рублей прибавки в год, нужно самому вложить не меньше этой суммы. Так, при зарплате от 80 тысяч до 150 тысяч рублей коэффициент составит рубль от государства на каждые два рубля, которые внесёт участник программы. С доходами от 150 тысяч рублей – 1:4.

«Государство будет софинансировать вложения в ПДС в течение десяти лет с момента вашего первого взноса в программу. Важно, что все внесенные в программу средства, включая доход от их инвестирования, будут застрахованы государством на сумму 2,8 миллиона рублей», – подчеркнул Александр Иванов.

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