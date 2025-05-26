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Происшествия

Полтора года исправительных работ получил житель Псковской области за демонстрацию нацистской символики

Полтора года исправительных работ получил житель Псковской области за демонстрацию нацистской символики, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Подсудимый, ранее подвергнутый административному наказанию, 27 ноября 2024 года в магазине «Пятерочка» продемонстрировал на кистях рук и голове татуировки в виде нацистских символов. Мужчина, выяснил суд, придерживается националистических взглядов.

На следующий день у входа в административное здание городского поселения «Заплюсье» он снова продемонстрировал свои татуировки.

В суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Подсудимый получил наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства.

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