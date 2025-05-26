Истерзанная живодёрами в Пскове собака обрела новый дом

15:32, 26 мая 2025, ПАИ

Истерзанная живодёрами в Пскове собака Мия обрела новый дом, сообщили ПАИ в приюте «Шанс».

«Буквально каждый день нам звонили и спрашивали про Мию, спрашивали в сообщениях в группе, писали комментарии с вопросами под постами. А мы всё боялись спугнуть удачу и ждали, когда Мия освоится в своём новом доме», – отметили в приюте.



Фото: псковский приют «Шанс»



Фото: псковский приют «Шанс»



Фото: псковский приют «Шанс»



Фото: псковский приют «Шанс»







У Мии всё хорошо. Она уже бегает на прогулке, рассказали зоозащитники.

«Настроение весёлое и боевое. Мии можно валяться на кроватях и диванах, а не только на полу и в лежаке. Очень интересно ей было рассматривать аквариум. Несмотря на то что она была на волосок от гибели и перенесла жуткие страдания и боль, она осталась жизнерадостной собачкой. Хозяйка написала про Мию: «Изумительная собака!» – подчеркнули сотрудники приюта.

Ранее сообщалось, что Мии провели очередную операцию.

Напомним, что 28 апреля на берегу Великой за стадионом «Электрон» над своей собакой издевались мужчина и женщина. Виновников нашли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Живодёры, изрезавшие собаку ножом, оказались её хозяевами. Напомним, 32-летнего мужчину, который резал животное ножом, поместили в изолятор. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ.

Девушки, ставшие свидетелями жестокого обращения с собакой в Пскове, описали произошедшее телеканалу «Первый Псковский».