Псковские зоозащитники рассказали, кто издевался над собакой на берегу Великой
Живодёры, изрезавшие собаку ножом, оказались её хозяевами, сообщили ПАИ сотрудники зооприюта «Шанс».
Ранее ПАИ со ссылкой на зоозащитников из приюта «Шанс» сообщило о том, что над собакой за стадионом «Электрон» вечером 28 апреля издевались двое. После этого полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным. В УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий).
Людей, издевавшихся над собакой, нашли. Сообщается, что мужчина и женщина являлись хозяевами питомца.
Все имеющиеся сведения зоозащитники передали полиции. «Искренне надеемся, что наказание будет неотвратимым и суровым. И мы также надеемся, что в ходе следствия часть первая всё-таки сменится на часть вторую», – добавили сотрудники зооприюта «Шанс».
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