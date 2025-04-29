Псковские зоозащитники рассказали, кто издевался над собакой на берегу Великой

19:17, 29 апреля 2025, ПАИ

Живодёры, изрезавшие собаку ножом, оказались её хозяевами, сообщили ПАИ сотрудники зооприюта «Шанс».

Ранее ПАИ со ссылкой на зоозащитников из приюта «Шанс» сообщило о том, что над собакой за стадионом «Электрон» вечером 28 апреля издевались двое. После этого полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным. В УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий).

Людей, издевавшихся над собакой, нашли. Сообщается, что мужчина и женщина являлись хозяевами питомца.

Все имеющиеся сведения зоозащитники передали полиции. «Искренне надеемся, что наказание будет неотвратимым и суровым. И мы также надеемся, что в ходе следствия часть первая всё-таки сменится на часть вторую», – добавили сотрудники зооприюта «Шанс».