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Общество

Псковские зоозащитники рассказали, кто издевался над собакой на берегу Великой

Живодёры, изрезавшие собаку ножом, оказались её хозяевами, сообщили ПАИ сотрудники зооприюта «Шанс».

Фото: «Шанс»

Ранее ПАИ со ссылкой на зоозащитников из приюта «Шанс» сообщило о том, что над собакой за стадионом «Электрон» вечером 28 апреля издевались двое. После этого полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным. В УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий).

Людей, издевавшихся над собакой, нашли. Сообщается, что мужчина и женщина являлись хозяевами питомца.

Все имеющиеся сведения зоозащитники передали полиции. «Искренне надеемся, что наказание будет неотвратимым и суровым. И мы также надеемся, что в ходе следствия часть первая всё-таки сменится на часть вторую», – добавили сотрудники зооприюта «Шанс».

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