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Истерзанной живодёрами в Пскове собаке провели очередную операцию

Истерзанной живодёрами в Пскове собаке Мии провели очередную операцию, сообщили ПАИ в приюте «Шанс».

Собака Мия. Фото: псковский приют «Шанс»

Врач удалил огромный камень, который занимал почти весь мочевой пузырь и давил животному на прямую кишку. «Мия просыпается. Завтра её можно забирать из стационара», – отметили зоозащитники.

Сотрудники приюта также рассказали, что Мия ищет дом, а именно взрослых людей, умеющих ухаживать за собаками и понимающих этот образ жизни. Пока собака не найдёт таких хозяев, ей придётся жить в приюте.

Напомним, что 28 апреля на берегу Великой за стадионом «Электрон» над своей собакой издевались мужчина и женщина. Виновников нашли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

Живодёры, изрезавшие собаку ножом, оказались её хозяевами. Напомним, 32-летнего мужчину, который резал животное ножом, поместили в изолятор. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ.

Девушки, ставшие свидетелями жестокого обращения с собакой в Пскове, описали произошедшее телеканалу «Первый Псковский».

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