Уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой возбудили в Пскове
Уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой (часть 1 статьи 245 УК РФ) в районе стадиона «Электрон» в Пскове возбудила псковская полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Напомним, что вчера полиция зарегистрировала материал проверки по факту публикации сообщения о случае жестокого обращения с животным в Пскове. Сейчас идёт установление причастных лиц, поиск свидетелей.
Всех, кто располагает информацией о произошедшем, просят обратиться в полицию по телефону 102 или в завеличенский отдел полиции: 59-30-00.
Ранее ПАИ со ссылкой на приют «Шанс» сообщило, что в Пскове живодёры повесили собаку и изрезали её ножом.
Устанавливается личность погибшего пешехода, сбитого около Красино в Псковской области