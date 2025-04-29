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Происшествия

Уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой возбудили в Пскове

Уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой (часть 1 статьи 245 УК РФ) в районе стадиона «Электрон» в Пскове возбудила псковская полиция. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: приют «Шанс»

Напомним, что вчера полиция зарегистрировала материал проверки по факту публикации сообщения о случае жестокого обращения с животным в Пскове. Сейчас идёт установление причастных лиц, поиск свидетелей.

Всех, кто располагает информацией о произошедшем, просят обратиться в полицию по телефону 102 или в завеличенский отдел полиции: 59-30-00.

Ранее ПАИ со ссылкой на приют «Шанс» сообщило, что в Пскове живодёры повесили собаку и изрезали её ножом.

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