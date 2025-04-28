«Всё вокруг было в крови»: в Пскове живодёры изрезали собаку ножом

22:06, 28 апреля 2025, ПАИ

В Пскове живодёры повесили собаку и изрезали её ножом, об этом ПАИ сообщили в приюте «Шанс».

Это произошло на берегу реки Великой за стадионом «Электрон». Над собакой издевались мужчина и женщина. «Ужасные крики истязаемого животного услышала девушка Лиза с подругой. Бесстрашные ангелы! Им удалось прогнать смеющихся выродков и довезти истекающую кровью собаку до клиники «Котонай», – рассказали волонтёры и добавили, что сейчас одна из девушек находится в шоке.

«Всё вокруг было в крови. Камеры нужно поднимать. Где-то они точно должны были на них попасться, или кто-то видел их с собакой на поводке! Шли же они по городу», – добавили сотрудники приюта.

У собаки несколько колото-резаных ран и проникающее ранение в шею. Для помощи животному был экстренно вызван врач, так как операция необходима в самое ближайшее время. Приют просит поддержки в лечении собаки. «Молимся, чтобы собаку удалось спасти», – заключили зоозащитники.